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Происшествия4 сентября 2022 5:37

На Ставрополье 7-летний мальчик выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля

В результате наезда ребенок получил перелом ключицы
Анфиса КИМЕНИНИКО
Семилетний мальчик неожиданно выехал на обочину и попал под колеса легковушки. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Семилетний мальчик неожиданно выехал на обочину и попал под колеса легковушки. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополя предупреждают родителей об опасности нахождения ребенка на дорогах общего пользования. Так, минувшим днем, 3 сентября 2022 года, поздно вечером в Ипатово мальчик на велосипеде выехал на дороге и попал под колеса Лада Веста.

Сотрудники ГИДД уточнили, что из-за недееспособности ребенка, вина будет перенесена на родителей. Так как взрослые, несмотря на существующие правила ПДД, допустили выезд семилетнего велосипедиста на общую дорогу.

- Сейчас к проверке по факту автоаварии подключена инспекция по делам несовершеннолетних, - сообщили в официальном ведомстве.