В Дагестане борец прыгнул в водохранилище и спас 6-летнюю девочку

Борец Махач Мухаммадов прыгнул в воду и спас тонущую 6-летнюю девочку. Фото: дагестанский клуб «Искра»

Вольник Махач Мухаммадов, спортсмен из клуба из клуба «Искра», спас утопающую 6-летнюю девочку, которая плавала в Чиркейском водохранилище.

Трагический случай мог случиться в поселки Дубки, где в Чиркейском водохранилище купались две сестры. Махач Мухаммадов проводил выходной день со своими друзьями на берегу. Отец девочек поплыл за спасательным кругом, который стал уплывать по течению, пока одна сестра стояла на берегу, вторая зашла глубоко в воду и стала тонуть.

Спортсмен первым услышал крики девочки и сразу нырнул в воду. Борец вытащил ребенка на берег, девочка жива и здорова. Отец малышки поблагодарил юношу за чудесное спасение его дочери.