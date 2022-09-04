В Железноводске бомжи спровоцировали пожар в кинотеатре

Пожар спровоцировали люди без определенного места жительства. Фото: администрация города Железноводска.

В Железноводске 3 сентября 2022 года произошло возгорание в здании кинотеатра. Как выяснилось позже, пожар произошел по вине бомжей.

Пожарные Железноводска оперативно выехали на вызов, который поступил к ним в субботу, 3 сентября 2022 года. В кинотеатре «Кристалл» начался пожар. В мэрии города-курорта уточнили, что настоящей причиной возгорания стало халатное отношение хозяина здания.

Собственнику неоднократно поступал предписания о том, что доступ к зданию не функционирующего кинотеатра должен быть ограничен. Однако мужчина игнорировал регулярные сообщения. В итоге в здание стали заселяться люди без определенного места жительства, которые спровоцировали возгорание.

- Теперь уже мы сами забьем двери, чтобы такого не повторялось. Спасибо нашим службам, которые оперативно прибыли на место происшествия», - рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.