На следующей неделе на Ставрополье сильно похолодает

Похолодание застигнет врасплох ставропольцев: во вторник температура воздуха составит всего +8 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, что новая рабочая неделя на Ставрополье будет холодной и дождливой. Как уточнили специалисты, температура воздуха ночью во вторник, 6 сентября 2022 года, в крае опустится до +8 градусов.

В понедельник по краю ожидается дожди и ветер. 5 сентября 2022 года на Ставрополье температура воздуха составит всего +16...+21 градусов. Местами пройдет дождь, в краевой столице ожидается туман.

Во вторник ночью, 6 сентября 2022 года, похолодание усилится. Температура воздуха по краю составит всего лишь +8...+10 градусов тепла. Днем по краю воздух прогреется до +24. Местами пройдет небольшой дождь, в краевом центре осадков не ожидается. Воздух в Ставрополе прогреется до +21 градусов.