На Ставрополье водитель сбил песионерку пешеходном переходе

Нарушителем оказался 28-летний местный житель. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что в городе Новопавловске полицейские задержали водителя, который сбил насмерть пенсионерку и скрылся с места ДТП.

ДТП случилось в воскресенье, 4 сентября 2022 года, примерно в 10 часов утра. По данным ведомства, мужчина, за рулем автомобиля БМВ не предоставил преимущество в движении и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Затем водитель сбил несколько бетонных ограждений и въехал в дерево, бросил автомобиль и убежал.

87-летяя женщина скончалась на месте от полученных тяжелых телесных повреждений. Полицейские в течении часа разыскали мужчину, который сбил пенсионерку. Им оказался 28-летний местный житель, который уже ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

- Кроме того, на автомобиле были установлены подложные регзнаки, - прокомментировали инцидент в Госавтоинспекции Ставрополья. По факту ДТП проводится проверка.