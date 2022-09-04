За последние 10 лет население Ставрополя увеличилось на 30%

Больше всего ставропольцев проживает в Промышленном районе краевой столицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Появились первые результаты проведенной переписи населения. По подсчетам специалистов в Ставропольском крае проживают 547,6 тысячи жителей. Ставрополь стал одним из 20 городов страны, в котором проживают от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

По данным сайта Росстат в Ставрополе живут 547,6 тысячи человек городского населения. Если сравнить данные со статистикой, которую представляли специалисты ведомства в 2010 году, то население краевого центра увеличилось на 27%, а это значит за 10 лет в Ставрополе стали жить еще 149 тысяч человек. Около 290 тысяч - это женщины, мужчин оказалось чуть меньше - 256 тысяч человек.

В Росстате уточнили, что самым густонаселенным районом краевого центра стал Промышленный район. Тут проживают больше 320 тысяч ставропольцев. На второй строчке идет Ленинский район - здесь проживают 127,1 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Октябрьский район - по данным сайта население этого района - 100,6 тысячи ставропольцев.