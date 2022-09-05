Водитель-новичок спровоцировал на Ставрополье ДТП с пострадавшей девушкой

Фото: УГИБДД по СК

На территории Минераловодского городского округа Ставрополья ночью 5 сентября 2022 года произошла авария по вине неопытного водителя. Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе Госавтоинспекции края, около 1:00 часов в ДТП на 1 км автодороги «Минеральные Воды - поселок Загорский» тяжело пострадала девушка-пассажир.

- По предварительным данным, водитель автомашины «ВАЗ-21140» не справился с управлением на выбранной скорости и допустил съезд с проезжей части дороги в кювет, - комментируют в УГИБДД по СК. - С травмой головы, переломами таза и бедра в больницу Пятигорска доставлена 22-летняя пассажирка, жительница округа.

Уже известно, что за рулем находился трезвый 20-летний водитель из Минеральных Вод. Молодой человек в аварии не пострадал, а стаж вождения у него всего 2 месяца. По факту произошедшего проводится проверка.