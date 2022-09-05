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Общество5 сентября 2022 7:02

Часть улицы Доваторцев в Ставрополе закроют для движения с 8 по 10 сентября

Причина - подготовка дворов к проведению ярмарки
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставрополе на улице Доваторцев введут ограничения для движения транспорта из-за подготовки к проведению традиционной сельскохозяйственной ярмарки выходного дня, на которой продают товары местных производителей.

Чтобы площадка во дворе домов на улице Доваторцев отвечала всем требованиям безопасности дорожного движения, проезд будет на два дня закрыт.

Уточняется, что ограничение движения транспорта введут с 18:00 часов 8 сентября - в предстоящий четверг, до 16:00 часов 10 сентября - в субботу, когда ярмарка и состоится. Там, где пройдут работы, будет установлено информационные панно, а также указатели и дорожные знаки.

Объехать выбранный для ограничения участок улицы Доваторцев ставропольцы смогут непосредственно по той же улице.