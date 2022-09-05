В Ставрополе водитель с признаками опьянения въехал в столб возле своего дома

Фото: УГИБДД по СК

По информации Госавтоинспекции Ставропольского края, в Ставрополе 4 сентября около полуночи на подъездной дороге вблизи улицы Чапаева водитель автомобиля «Дэу Матиз» не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и опору ЛЭП. Как уточняют в УГИБДД по СК, водитель был с признаками опьянения. Есть один пострадавший.

- 38-летний пассажир госпитализирован с травмой головы, переломом ключицы, плеча и ребер, - комментируют в ведомстве.

За рулем находился 32-летний житель краевого центра. Он в помощи медиков не нуждается, а отделался незначительными ссадинами. При этом от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

- Выяснилось, что от дома мужчина успел отъехать всего несколько метров, когда попал в ДТП. Водителю теперь грозит лишение права управления, крупный штраф, а по факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в Госавтоинспекции края.