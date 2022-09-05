За неделю на Ставрополье отстранили от вождения 173 нетрезвых водителя

В Ставропольском крае за минувшую неделю - с 29 августа по 4 сентября, от управления автомобилем отстранили 173 водителя с признаками опьянения. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, из их числа 155 человек прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, либо отказались от нее. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Еще 18 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию за повторное нетрезвое вождение», - комментируют в Госавтоинспекции Ставрополья.

Самым «нетрезвым» днем стала суббота, выпавшая на 3 сентября, когда инспекторы остановили 35 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Один из случаев произошел также накануне в Пятигорске, где нетрезвая женщина за рулем иномарки была остановлена вечером на улице Советской Армии и отказала инспекторам ГИБДД пройти освидетельствование, сославшись на очевидность ее состояния. Гражданке грозит штраф и лишение права управления. Авто забрали на штрафстоянку. Материал направлен в Мировой суд.