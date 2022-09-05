На Ставрополье бывший директор Стававтодора обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

В Кировской области Ставропольского края бывший директор Стававтодора и его заместитель обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор Ставропольского края вынес обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что с мая 2020 г. по июнь 2021 г. начальник Кировского филиала «Стававтодор» и его заместитель привлекли подконтрольного им индивидуального предпринимателя, дали ему преимущественные условия на электронных аукционах для нужд учреждения. Изначально злоумышленники завысили начальную цену и внесли неясность в техническое задание к государственным контрактам. Сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В результате преступных действий обвиняемых Кировским филиалом ГБУ СК «Стававтодор» с подконтрольным индивидуальным предпринимателем заключены 39 государственных контрактов с завышенной стоимостью, – пишет пресс-служба прокуратуры.