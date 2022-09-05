Сбежавшего лемура по имени Рикардо спасли на Ставрополье

На Ставрополье в поселке Иноземцево, что в черте Железноводска, спасли сбежавшего лемура по имени Рикардо. Операция по спасению длилась 2 часа.

Прохожий заметил на дереве дивное животное и обратился в экстренные службы. После того, как Рикардо сняли с дерева и передали владельцу, беглец узнал своего хозяина и больше не пытался устроить побег. Об этом 5 сентября сообщили в городской администрации Железноводска.

Как рассказал хозяин лемура, Рикардо сбегает впервые. Во время уборки он открыл клетку и решил посмотреть, что происходит за окном. Там оказалось страшно, и животное залезло дерево, на котором Рикардо и застрял.