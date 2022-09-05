Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2022 12:13

Прогулка пенсионера в Ставропольском крае едва не закончилась трагедией

Житель Невинномысска перевалился через перила из-за головокружения
Данил Юрков

В городе Невинномысск на Ставрополье прогулка пенсионера по Тебердинском мосту едва не закончилась трагедией из-за падения через перила возле берега. По предварительным данным, мужчина 1934 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, у пенсионера закружилась голова, и он упал.

— В этот момент спасатели АСГ Невинномысска осуществляли профилактическое дежурство, наблюдая за купающимися в районе Тебердинского моста. Узнав о случившемся, пассовцы тут же бросились на помощь. Спасатели осмотрели пострадавшего, вызвали ему скорую и на носилках помогли доставить его к карете медицинской помощи, – пишет пресс-служба ПАСС СК.

Пенсионер получил травмы, а в Чиркейском водохранилище, что в Дагестане, вольный борец спас утопающую 6-летнюю девочку. Спортсмен услышал крики и нырнул в воду. Девочка жива и здорова.