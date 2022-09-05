Прогулка пенсионера в Ставропольском крае едва не закончилась трагедией

В городе Невинномысск на Ставрополье прогулка пенсионера по Тебердинском мосту едва не закончилась трагедией из-за падения через перила возле берега. По предварительным данным, мужчина 1934 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, у пенсионера закружилась голова, и он упал.

— В этот момент спасатели АСГ Невинномысска осуществляли профилактическое дежурство, наблюдая за купающимися в районе Тебердинского моста. Узнав о случившемся, пассовцы тут же бросились на помощь. Спасатели осмотрели пострадавшего, вызвали ему скорую и на носилках помогли доставить его к карете медицинской помощи, – пишет пресс-служба ПАСС СК.

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