В Северной Осетии 5 сентября открыли новые и капитально отремонтированные школы

Фото: alania.gov.ru

В Северной Осетии 5 сентября начался новый учебный год. В этот день в республике торжественно открыли новые образовательные учреждения: в Беслане – школу №2 на 550 мест, в селе Чермен – школу №4 на 360 мест, в селе Ногир – школу, где прошла масштабная реконструкция, на 440 мест.

После капитального ремонта открылись Республиканский физико-математический лицей-интернат, гимназия №4 и школа №39.

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы в Беслане, поздравил педагогов, учащихся и их родителей:

– Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они научились в этой новой школе всем тем важным вещам, которые в будущем им потребуются в жизни. Беслан многое пережил. В этом году мы сделали всё, чтобы мероприятия социально-экономического развития Беслана были обеспечены и выполнены. На следующий год все вопросы решены, Президентом РФ дано прямое поручение – все мероприятия социально-экономического развития Беслана должны быть обеспечены внеочередным и полным финансированием. Будем уделять большое внимание и другим районам Северной Осетии. До 2025 года мы капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем всё, чтобы в наших школах был высокий уровень образования, – сказал Сергей Меняйло.

Общеобразовательная школа построена в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие СКФО», которую курирует Минэкономразвития России.