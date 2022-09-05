Ставропольские медики вернулись из командировки в Донбасс

Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

Бригада медиков Новоалександровской районной больницы вернулась из служебной командировки в Антрацитовский район Луганской народной республики. В медицинском десанте в сопровождении передвижной флюорографической установки приняли участие терапевт, педиатр, хирург, рентгенолог, два кардиолога, рентген-лаборант и четыре водителя.

Командировка проходила неделю, и за это время медики успели провести более 220 флюорографических обследований, педиатр принял 53 маленьких пациента, терапевт осмотрел 80 человек, хирурга посетили 59 пациентов, кардиологов – 78. Врачи провели диагностику, назначили лечение и дали рекомендации по здоровому образу жизни.

Ставропольские врачи подарили медицинским учреждениям Антрацитовского района средства индивидуальной защиты, вату, антисептики. Сейчас команда вернулась на Ставрополье, и все рассказывают истории о своем пребывании на Донбассе.