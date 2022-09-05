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Происшествия5 сентября 2022 13:44

В Кисловодске 34-летнего мужчину посадили за нападение с ножом

Нападающего посадили на 3,5 года в колонии общего режима
Данил Юрков

В городе Кисловодск на Ставрополье 34-летнему мужчине вынесли приговор за нападение на водителя с ребенком. Злоумышленник сел на 3,5 года колонии общего режима.

Сам инцидент произошел два года назад – 26 сентября 2020 года. Тогда водитель Mercedes «Гелендваген» устроил потасовку с водителем «Лады», у которого в машине сидел ребенок. Злоумышленник достал нож и стал гоняться за потерпевшим по проезжей части, угрожая холодным оружием. Видео утекло в сеть, после чего было возбуждено уголовное дело и начались разбирательства.

По итогу Кисловодский городской суд признал мужчину виновным в хулиганстве и вынесли условный приговор. Однако после приговор отменили, и злоумышленник получил срок – 3,5 года в колонии общего режима.

Также в Ставрополе ранее судимый местный житель избил знакомую. В полицию об этом сообщили ставропольцы.