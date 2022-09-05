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Общество5 сентября 2022 15:59

Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают на Ставрополье

Женщина ушла из дома 21 июня и не вернулась
Инна МОРОЗОВА
Приметы пенсионерки: рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, каштановые волосы

Приметы пенсионерки: рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, каштановые волосы

В Пятигорске следователи СКР разыскивают пропавшую без вести Гильманову Гульсиру Натфулловну 1946 года рождения.

Женщина ушла из дома 21 июня 2022 года, взяв с собой собаку, сообщает пресс-служба ведомства. По сей день ее местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Приметы пенсионерки: рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, каштановые волосы.

В день исчезновения была одета в темный халат, синие тапки и разноцветный платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в этом в следственный отдел по городу Пятигорску - 8 (8793) 33-21-42, 33-18-29 или в полицию - 02 (102).