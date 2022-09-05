1,7 млн человек планируют привить от гриппа на Ставрополье

В Ставропольском крае планируют привить от гриппа 1 миллион 700 тысяч жителей. В регион поступит 360 тысяч доз противогриппозных вакцин для детей и беременных женщин, а также 1 миллион 34 тысячи доз для взрослого населения, сообщает пресс-служба правительства края.

Делать прививки против гриппа жители Ставрополья начали в конце августа. На сегодняшний день привились более 20 тысяч человек. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки было выявлено 488 новых случаев коронавируса. Выздоровели 234 пациента. Смертей за сутки не выявлено.