За сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 480 человек

В Ставропольском крае на 6 сентября от коронавируса выздоровели 480 жителей региона, однако есть новый летальный исход. Уровень заболеваемости падает. Об этом сообщил Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Несмотря на спад заболеваемости, в крае заболело 268 человек. Также заболели 89 несовершеннолетних. Губернатор напоминает про защиту от инфекции: помогают соблюдение правил эпидпрофилактики и проведение ревакцинации.

Первую вакцину получили 1 598 268 жителей региона (это на 448 человек больше вчерашнего показателя), а второй компонент получили 1 222 288 жителей региона (это на 239 человек больше вчерашнего показателя).

Напомним, что 5 сентября Роспотребнадзор назвал районы, где больше всего зараженных коронавирусом. Наибольшее число зараженных выявлено в Ставрополе, а наименьшее - в Шпаковском районе.