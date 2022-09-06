В Ставрополе невнимательный водитель иномарки сбила девушку на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе 5 сентября, примерно в 18:00, на Старомарьевском шоссе невнимательный водитель сбила девушку на пешеходном переходе. Водитель «Дэу Матиз» наехала на пешехода, когда девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сбитая 31-летняя девушка получила травму ноги и обратилась за медицинской помощью. Госпитализация ей не понадобилась – пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Как оказалось, автомобилем управляла 44-летняя местная жительница. За последние два года она 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости. В момент аварии женщина была трезвая, однако страховка у нее отсутствовала. Водитель объяснила, что при повороте не заметила пешехода. По факту ДТП проводится проверка.

В этой ситуации водитель была трезвая, однако на Ставрополье за неделю отстранили от вождения 173 нетрезвых водителя. Самым «нетрезвым» стало 3 сентября.