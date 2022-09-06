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Происшествия6 сентября 2022 7:17

В Пятигорске водитель иномарки проехался по тротуару и обвинил в нарушении навигатор

Видео с нарушением засняли отдыхающие и выложили в соцсети
Данил Юрков

В Пятигорске водитель иномарки проехался по тротуару. Во время разговора с заместителем начальника Госавтоинспекции города нарушитель обвинил во всем навигатор, мол, это он заставил мужчину нарушить ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции наткнулись на видео в соцсетях и отреагировали на грубое нарушение правил.

— Автохам проехал по пешеходной зоне Новопятигорского озера. Не смутили водителя ни многочисленные пешеходы, ни даже маленькие дети, которым пришлось уворачиваться от автомобиля. За рулем оказался 33-летний житель поселка Пятигорский, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

При проверке водителя оказалось, что мужчина является злостным нарушителем ПДД, чаще всего набирая скорость больше допустимого. Во время беседы с заместителем начальника Госавтоинспекции города Станиславом Богдановым мужчина сказал, что навигатор завез его не туда, из-за чего мужчине пришлось нарушить ПДД. Нарушитель выплатит штраф в размере 2 тысяч рублей.