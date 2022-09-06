Житель Ставрополья украл 40 метров кабеля и оставил шесть многоэтажек без интернета

На Ставрополье в Георгиевском округе мужчина украл 40 метров кабеля и оставил шесть многоэтажных домов без доступа к интернету. О хищении сообщил представитель провайдера.

Полиция определила личность вора: им оказался 56-летний местный житель, который ночью обрезал воздушный кабель и сразу же после кражи сдал в пункт приема металла. Деньги в ту же ночь потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

Тем временем в Кисловодске 34-летнего мужчину посадили за нападение с ножом на водителя с ребенком. Злоумышленник получил 3,5 года в колонии общего режима.