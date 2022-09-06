На Ставрополье директор фирмы незаконно производил алкоголь для продажи. Факт незаконного производства и продажи расследуется, заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Нарушение закона выявили сотрудники УФСБ региона. Оказалось, 59-летний директор коммерческой компании незаконно производил алкоголь для последующей продажи. Оперативники изъяли 35 упаковок с готовым алкоголем в литровых бутылках.

Проведенное исследование показало, что алкоголь не соответствует заявленному названию. А в ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что мужчина успел продать 46 тысяч упаковок алкоголя под видом белого столового вина в Ставрополе. Общая стоимость алкоголя составила 3,2 млн рублей.

В настоящее время за незаконные производство и оборот алкоголя преступнику светит уголовная статья и заключение. Правоохранители документируют факт нарушения закона.