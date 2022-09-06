В Ставропольском крае из здания суда эвакуировали людей после сообщения о минировании

В городе Кисловодск Ставропольского края здание городского суда эвакуировали после сообщения о минировании. Информация поступила в экстренные службы 6 сентября, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

— Экстренные службы выехали на место для проведения проверки, – проинформировал глава города.

В 10:15 во вторник в экстренные службы поступила информация о минировании городского суда Кисловодска. Оперативники выехали на место и начали эвакуировать людей.

Подобные угрозы приходят не первый раз. Сообщение о минировании приходило 31 августа. В спецслужбы поступило анонимное сообщение о минировании вокзала, суда, прокуратуры и военкомата. Здания эвакуировали для проверки информации.

Также Ставрополье заняло третье место в списке регионов по совершению экстремистских преступлений. На первых двух местах расположились Москва и Дагестан.