В Пятигорске 6 и 8 сентября перекроют движение по улице Козлова

В городе Пятигорск 6 и 8 сентября перекроют движение по улице Козлова. Ограничение движения связано с 242-й годовщиной со дня основания города. Участок дороги от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского с 6 сентября будет перекрыт с 10:00 до окончания мероприятий.

Также 8 сентября этот участок дороги подвергнется ограничению. Правда, уже с 15:00 до конца мероприятий. Сразу после празднования Дня города-курорта ограничения снимут и можно будет снова проехаться по улице Козлова.

В Ставрополе тоже перекроют движение на улице Доваторцев с 8 по 10 сентября. Перекрытие движения объяснили подготовкой к традиционной сельскохозяйственной ярмарки. Ограничение движения транспорта введут с 18:00 часов 8 сентября - в предстоящий четверг, до 16:00 часов 10 сентября - в субботу, когда ярмарка и состоится.