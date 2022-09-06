Удобный инструмент для активной жизни – карта Мир Business

Фото: банк Уралсиб

Бизнес-карта Мир Business банка Уралсиб создавалась как удобный, универсальный финансовый инструмент для индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, юридических лиц.

Карта включает в себя все необходимые функции: пополнение расчетного счета и снятие наличных денег через банкоматы Уралсиб, оплату покупок по реквизитам карты или с помощью современных приложений для мобильных устройств. Что касается системы Android, это могут быть как телефон или планшет, так и часы. Нужно будет просто добавить информацию о карте в приложение Mir Pay / Samsung Pay.

Новым пользователям предоставляется дополнительный бонус: кешбэк до 7%. Акция продлится до 31 октября 2022 года, поэтому стоит поторопиться. Траты по карте при этом должны составлять не менее 30 000 рублей.Картой Мир Business уже можно пользоваться не только во всех регионах России, но и в зарубежных поездках. Ее принимают платежные системы в Турции, Южной Корее, Вьетнаме, Беларуси и Казахстане, Южной Осетии и Абхазии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане.

Заказать карту легко. Это можно сделать в любом офисе банка с отделом для бизнес-клиентов. Или, не выходя из дома – через мобильное приложение Уралсиб Бизнес Онлайн. Если интересуют подробности оформления и использования бизнес-карты «Мир», а также любая информация о новых актуальных услугах для малого и среднего бизнеса, проще всего зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо проконсультироваться со специалистом по бесплатному телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»