Минприроды проверил воздух в Ставрополе после жалоб горожан

В Ставрополе из-за жалоб горожан проверили воздух. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.

Местные жители жаловались на неприятный удушливый запах ночью на улицах Ленина и Морозова. Специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга выехали на места и проверили воздух по 25 показателям.

Эксперты проводили исследование в соответствии с требованиями СанПиН. По итогу превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, сказано в сообщении министерства.