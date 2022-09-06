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Общество6 сентября 2022 11:11

Минприроды проверил воздух в Ставрополе после жалоб горожан

Превышений не обнаружено
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе из-за жалоб горожан проверили воздух. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.

Местные жители жаловались на неприятный удушливый запах ночью на улицах Ленина и Морозова. Специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга выехали на места и проверили воздух по 25 показателям.

Эксперты проводили исследование в соответствии с требованиями СанПиН. По итогу превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, сказано в сообщении министерства.