В Ессентуках мужчина поджег бывшую супругу из-за неуважительного отношения

В Ессентуках мужчину подозревают в покушении на убийство бывшей жены. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ночью 1 сентября в своем доме 53-летняя пострадавшая выпивала с 55-летним бывшим супругом. Мужчине показалось, что супруга неуважительно относится к нему. В ходе перепалки он облил ее керосином и поджег.

- В результате возгорания потерпевшая получила термические ожоги 2-3 степени головы, лица, шеи и туловища. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - передает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью, уточняя, что пациентка находится в крайне тяжелом состоянии.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемого арестовали.