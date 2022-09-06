На Ставрополье прекратили производство нелегального вина

В Ставропольском крае накрыли производство некачественного вина. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

В 2019 году предприниматель организовал производство алкоголя под видом столового полусухого белого вина, но лицензии у него не было. За несколько лет он реализовал 46 тысяч упаковок контрафакта на 3,2 млн рублей. По результатам экспертизы в этом алкоголе выявили спирты невиноградного происхождения.

В августе 2022 года следователи УМВД по Ставрополю возбудили уголовное дело против директора коммерческого предприятия по статье "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере".