Мужчина получил девять лет в колонии за убийство многодетной супруги на Ставрополье

На Ставрополье вынесли приговор по делу об убийстве местной жительницы в поселке Прогресс. Под суд пойдет ее 40-летний муж, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

После очередной ссоры женщина уехала от супруга к родителям и забрала с собой четырех малолетних детей. Но мужчина поехал к жене, подкараулил ее и на почве ревности нанес не менее 11 ударов ножом. Злоумышленник попал в жизненно важные органы в груди и шею. Очевидцем происшествия оказалась сестра потерпевшей, которая пыталась остановить родственника, но не смогла. Женщина умерла на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- Суд назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.