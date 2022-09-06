В хуторе Садовый на Ставрополье электроснабжение стало надежнее благодаря «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» завершили ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в ставропольском хуторе Садовый Минераловодского городского округа.

Энергообъект обеспечивает электроснабжение 2 тысяч жителей населенного пункта, детского сада и общеобразовательной школы.

Для надежной работы линии электропередачи на участке протяженностью 1,3 км специалисты филиала «Ставропольэнерго» установили 33 железобетонных опоры и смонтировали самонесущий изолированный провод (СИП).

По сравнению с неизолированным данный провод имеет множество преимуществ: он экономичен в эксплуатации и обладает меньшим реактивным сопротивлением, что существенно сокращает потери электроэнергии при транспортировке. Использование СИП значительно снижает риски поражения электрическим током и количество незаконных подключений.

Также в населенном пункте завершены работы по переподключению абонентов на обновленный участок магистрали, а также демонтажу старого участка линии.