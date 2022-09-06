Индикатор влюбленности появился на аллее в Железноводске

Арт-объект в виде двух больших красных сердец установили на Аллее любви в городе Железноводске Ставропольского края.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Бакулин, сердца будут «загораться от настоящей любви».

- Совсем скоро возможно будет проверить свою любовь на прочность, - добавил он.

Влюбленные, которые хотят проверить свои чувства, могут приложить ладони к специальным датчикам. После этого сердца могут загореться.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске 8 сентября перекроют движение на улице Козлова. Ограничения связаны с празднованием 242-летия со дня основания города.