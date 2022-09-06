Мужчину осудили за убийство жены на Ставрополье

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, который зарезал супругу.

Преступление было совершено 28 мая 2019 года. Мужчина приехал в поселок Прогресс Кировского округа к дому родителей жены. Накануне женщина ушла от него, и он явился, чтобы поговорить с ней.

В ходе выяснения отношений мужчина 11 раз ударил супругу ножом. От полученных ранений та скончалась на месте.

Суд приговорил жителя Ставрополья к девяти годам колонии строгого режима за убийство, сообщает пресс-служба регионального СК.