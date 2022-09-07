Неоднократный нарушитель ПДД сбил ребенка в Пятигорске

Фото: УГИБДД по СК

В Пятигорске, по предварительным данным Госавтоинспекции Ставропольского края, 6 сентября 2022 года около 17:00 часов на улице Островского водитель автомобиля«Лада Приора» сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу вне перехода у своего дома.

Травмы получила 11-летняя девочка, у ребенка диагностировали перелом бедра. Как выяснили инспекторы ГИБДД, за рулем отечественной машины находился 30-летний житель Ессентуков.

- За последние 2 года 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за скорость. Страхового полиса у водителя нет, в момент ДТП был трезв, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Началась проверка, степень ответственности участников устанавливается.