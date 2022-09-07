За лето на Ставрополье поженились 5050 пар

В Ставрополе за лето-2022 появилось 5050 новых семей. В краевом управлении ЗАГС комментируют, именно столько записей актов о заключении брака составили с июня по август. Последний месяц лета, отметили в управлении, традиционно стал самым популярным у молодоженов. Только за август было зарегистрировано почти 1900 пар.

Самым взрослым женихом стал 85-летний ставрополец, его невесте - 74 года. «Красивые» даты, в которых совпадают или отражаются цифры, выбрали для свадьбы больше 500 брачующихся. При этом самой популярной стала дата 20.08.2022. В ЗАГСе отметили, что и на 09.09.2022 уже записалась 181 пара.

Прием заявлений о заключении брака на сентябрь-октябрь, а также на 2023 год продолжается. Подать заявление теперь можно через портал Госуслуги.