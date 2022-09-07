В ссоре со знакомой ставрополец проломил голову ее 2-месячной дочери

Фото: СУ СКР по СК

В Благодарненском округе Ставропольского края 18-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье 111 УК РФ после нанесения удара по голове 2-месячной дочери знакомой. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, жителем села Елизаветинское ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Сообщается, что в августе 2022 года в одном из домов села Елизаветинское между подозреваемым и его 24-летней подругой вспыхнул конфликт из-за ее внешнего вида. В ссоре парень стал бить девушку по голове, на руках в тот момент у нее находилась малолетняя дочь.

- В результате чего подозреваемый нанес ребенку один удар в область головы, причинив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред его здоровью, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Молодой человек заключен под стражу. Продолжается работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается