Александр Гуськов назначен на руководящую должность.

В Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю произошли кадровые перестановки. Ведомство возглавил бывший зампрокурора Ставрополья, уроженец Тульской области Александр Сергеевич Гуськов.

Александр Гуськов родился в 1962 году, в 1990 окончил вуз в Саратове по специальности юриспруденция.

С 1988 занимал различные должности в органах прокуратуры. В 2007 году был назначен на должность прокурора Пятигорска, а в сентябре 2012 стал заместителем прокурора Ставропольского края.