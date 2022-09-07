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Общество7 сентября 2022 7:51

Александр Гуськов возглавил министерство юстиции по Ставропольскому краю

Новый министр юстиции Ставропольского края Александр Гуськов с 1988 года трудился в органах прокуратуры
Алина МАКСИМОВА
Александр Гуськов назначен на руководящую должность.

Александр Гуськов назначен на руководящую должность.

В Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю произошли кадровые перестановки. Ведомство возглавил бывший зампрокурора Ставрополья, уроженец Тульской области Александр Сергеевич Гуськов.

Александр Гуськов родился в 1962 году, в 1990 окончил вуз в Саратове по специальности юриспруденция.

С 1988 занимал различные должности в органах прокуратуры. В 2007 году был назначен на должность прокурора Пятигорска, а в сентябре 2012 стал заместителем прокурора Ставропольского края.