В Ставрополе открыли первую госпитальную школу

В Ставрополе начала работу первая госпитальная школа. У детей с тяжелыми заболеваниями появилась возможность продолжить обучение, не прерывая основного лечения.

При этом дети получают знания при содействии психологов, тьюторов и врачей. Стоит отметить, что преподаватели, котором предстоит работать с учениками в госпитальной школе, прошли семинары по инклюзивному обучению.

Уже в сентябре 2022 года к обучению в новой госпитальной школе приступят 17 учеников. Для каждого ребенка разрабатывается отдельный учебный план.

Занятия будут проводиться в малых группах или индивидуально с учетом медицинских показателей.