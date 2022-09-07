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Общество7 сентября 2022 8:01

В Ставрополе открыли первую госпитальную школу

Дети с тяжелыми заболеваниями теперь смогут продолжить обучение
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе начала работу первая госпитальная школа. У детей с тяжелыми заболеваниями появилась возможность продолжить обучение, не прерывая основного лечения.

При этом дети получают знания при содействии психологов, тьюторов и врачей. Стоит отметить, что преподаватели, котором предстоит работать с учениками в госпитальной школе, прошли семинары по инклюзивному обучению.

Уже в сентябре 2022 года к обучению в новой госпитальной школе приступят 17 учеников. Для каждого ребенка разрабатывается отдельный учебный план.

Занятия будут проводиться в малых группах или индивидуально с учетом медицинских показателей.