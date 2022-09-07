Ставропольские школы проверяют после сообщений о минировании

В Ставрополе в ряд образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. В школах проводится экстренная эвакуация учеников и сотрудников.

На местах работают службы экстренного реагирования, проводится обследование всех объектов, куда поступили тревожные сообщения.

- Службы экстренного реагирования проводят проверку ставропольских школ и учреждений. Причиной беспокойства вновь стали сообщения о минировании,- рассказал глава Ставрополя Ульянченко.

Он отметил, что на данный момент ведется обследование всех объектов.