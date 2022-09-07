На Ставрополье водитель умер в пути и спровоцировал ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края 7 сентября в 10 утра мужчина в пути и спровоцировал ДТП. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края со ссылкой на начальника ОГИБДД ОМВД России по Изобильненскому ГО Дмитрия Година.

На 291 километре дороги “Ростов-на-Дону – Ставрополь” автомобиль “Хендай Акцент” выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем “Ниссан”, который двигался по главной дороге.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 77-летнего водителя. Врачи дали предварительный вывод, что мужчина умер от сердечной недостаточности. Остальные участники аварии не пострадали.

Выяснилось, что мужчина погиб за день до своего дня рождения. По факту ДТП проводится проверка. Также назначена экспертиза, которая выяснит точную смерть водителя.

Также в Пятигорске неоднократный нарушитель ПДД сбил ребенка. У 11-летней девочки диагностирован перелом бедра.