У ставропольских подростков изъяли 550 граммов синтетических наркотиков

На Ставрополье у подростков изъяли 550 граммов синтетических наркотиков. Сбывать запрещенные вещества 16-летний житель станицы Лысогорской и его 21-летний товарищ, прописанный в Кабардино-Балкарской Республике, собирались способом «закладок» на территории Георгиевского округа. Об этом сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Сперва правоохранителей привлекло необычное поведение молодых людей – это было еще в середине августа. Сотрудники встретили подростка с четырьмя пакетиками порошка. Рядом с местом встречи также были найдено четыре ямки, в которых лежали пакетики с синтетикой.

Также парни арендовали домик на территории кафе «Джентльмены удачи», в котором оперативники нашли еще один полимерный пакет. В итоге изъято 550 граммов синтетического наркотика.

Теперь парней поймали, наркотик изъяли, а им грозит уголовное дело по статье 228 УК РФ. Старшему из них также грозит статья 150 УК РФ за вовлечение в незаконную деятельность несовершеннолетнего.