Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 10:40

Хищение 36 млн рублей у РЖД при ремонтных работах раскрыли на Ставрополье

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

На Ставрополье выявили факт хищения при ремонтных работах на РЖД: было украдено 36 млн рублей. В краевом управлении ФСБ задокументировали мошенническую деятельность. Об этом пишет пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

В ходе расследования было выяснено, что в 2018 году ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заключили контракт на выполнение работ в рамках инвестиционной программы на Ставрополье по объекту «Реконструкция очистных сооружений дезинфекционно-промывочной станции на железнодорожной станции «Георгиевск». В контракт входила стоимость перевозки и установки оборудования.

Однако как установило следствие, работники предоставили к оплате чек с завышенной стоимостью оборудования. Из-за таких махинаций “РЖД” был нанесен материальный ущерб в размере 36 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия с целью установить личности мошенников.