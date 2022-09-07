Хищение 36 млн рублей у РЖД при ремонтных работах раскрыли на Ставрополье

На Ставрополье выявили факт хищения при ремонтных работах на РЖД: было украдено 36 млн рублей. В краевом управлении ФСБ задокументировали мошенническую деятельность. Об этом пишет пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

В ходе расследования было выяснено, что в 2018 году ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заключили контракт на выполнение работ в рамках инвестиционной программы на Ставрополье по объекту «Реконструкция очистных сооружений дезинфекционно-промывочной станции на железнодорожной станции «Георгиевск». В контракт входила стоимость перевозки и установки оборудования.

Однако как установило следствие, работники предоставили к оплате чек с завышенной стоимостью оборудования. Из-за таких махинаций “РЖД” был нанесен материальный ущерб в размере 36 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия с целью установить личности мошенников.