Пьяного водителя грузовика поймали на Ставрополье

На Ставрополье при патрулировании дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минводы» наряд ДПС заметил медленно движущийся КамАЗ. Остановив грузовик, сотрудники увидели, как из кабины выбирается явно пьяный мужчина, едва не выпав из кабины. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Нарушителем оказался 60-летний житель Буденновского округа. Водитель признался в содеянном: перед выездом выпил спиртное. Однако от прохождения освидетельствования отказался. Теперь он получит административный протокол за отказ от законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

Оказывается, за 42 года стажа вождения мужчина впервые нарушил. Первое нарушение грозит не только штрафом в размере 30 тысяч рублей, но и лишением прав на срок 1,5 до 2 лет, а также лишением работы водителя.