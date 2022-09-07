Полицейского из Ставрополя поймали на продаже наркотиков

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Шпаковский» за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сделка между полицейским и подставным покупателем, который действовал в рамках оперативного эксперимента, состоялась еще в августе. Подозреваемый передал 2,4 грамма наркотика и еще 0,2 грамма психотропного вещества. Покупатель сдал вещества, и полицейского заключили под стражу. По материалам краевых управлений ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело.

Также напомним, что недавно подростков задержали с 550 граммами наркотиков. Им грозит срок по статье 228 УК РФ, а старший получит дополнительный срок за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Также сообщается, что один из парней нашел эти наркотики и решил воспользоваться случаем, однако правоохранители пресекли попытку сбыта.