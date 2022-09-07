Проверка минирования зданий в Ставрополе закончилась без происшествий

В Ставрополе закончили проверку предварительно заминированных зданий без происшествий: подозрительных вещей не обнаружено, угроз нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своих соцсетях.

Напомним, что днем по городу прошлась волна сообщений о минировании городских зданий. Автовокзал, школы №6, 35 и 15 были эвакуированы после подобных сообщений от злоумышленников. На место выехали службы экстренного реагирования, которые проверили информацию из ненадежного источника.

После обследования всех зданий выяснилось, что опасных для жизней людей предметов не было в зданиях. Впрочем, волна сообщений о минировании прошлась по многим республикам Северного Кавказа. Частые сообщения вынуждают спецслужбы выезжать на проверку, а людям в срочном порядке эвакуироваться из зданий и бросать все свои дела.