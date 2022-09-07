В СКФУ заработала выставка по истории казачества

В экспозиции демонстрируется более двухсот документов. Фото: www.ncfu.ru

В здании Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) открылась историко-документальная выставка “Герои-казаки на службе Отечеству”. В экспозиции демонстрируется более двухсот документов, представленных фондами пяти госархивов и семи музеев.

На торжественном открытии выставки выступил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов. Он заявил, что СКФУ был выбран для размещения экспозиции не случайно, так как историю казачества изучают слушатели кавказоведческой научной школы. Ректор вуза подчеркнул, что казачество всегда играло важную роль в укреплении государственности и защите границ России.

Инициаторами создания уникальной выставки выступили Синодальный отдел Комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и Российский государственный архив социально-политической истории. Сначала экспозиция была организована в госархиве, после чего она была представлена на Всероссийском молодежном образовательном форуме “Машук”. Размещение выставки в СКФУ стало возможным при содействии Ставропольской и Невинномысской епархии.

Размещение выставки в СКФУ стало возможным при содействии Ставропольской и Невинномысской епархии. Фото: www.ncfu.ru

На открытие экспозиции были приглашены председатель ставропольской думы Николай Великдань, депутат Госдумы РФ Алексей Лавриненко, председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь, войсковой священник Терского казачьего войска, протоиерей Павел Самойленко, а также сотрудники музейного и архивного сообществ. Присутствующие получили возможность первыми ознакомиться с редкими документами, представленными на выставке, причем больше всего гостей заинтересовали свидетельства участия казаков в Великой Отечественной войны.

По словам протоиерея Павла Самойленко, история казачества продолжается и в наши дни - казаки оберегают граждан, а также защищают и продвигают идеи, фундаментальные для российского государства. К примеру, сегодня было освящено войсковое знамя для казачьего батальона “Терек”, действующего на передовой специальной военной операции, сообщил священник.

Историко-документальная выставка “Герои-казаки на службе Отечеству” размещается в первом корпусе Северо-Кавказского федерального университета по адресу: город Ставрополь, улица Пушкина, дом 1а. Осмотреть экспозицию могут все желающие, она будет открыта до 7 октября. А в случае поступления коллективных заявок студенты Гуманитарного института СКФУ проведут тематические экскурсии.