Дополнительные деньги выделят на проекты водоснабжения на Ставрополье

В Ставропольском крае дополнительно профинансируют проекты в области жилищно-коммунальных услуг. Вопрос обсуждался на внеплановом заседании краевого правительства в среду, 7 сентября.

Как стало известно, из бюджета Ставрополья планируется выделить на софинансирование проектов в сфере водоснабжения 325 млн рублей. Это поможет улучшить качество водоснабжения более чем 100 тыс. жителей края в 2022-2023 годах.

Еще 190 млн рублей направят на развитие теплосетей региона. 79 млн рублей будет выделено на развитие дорожной сети Пятигорска.

Ранее сообщалось, что Александр Гуськов стал главой министерства юстиции по Ставропольскому краю.