На ремонт санатория Орджоникидзе в Кисловодске выделят 8 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации. Деньги направят до 2027 года, а проект ремонта представят в 2023 году.

В планах реконструкция 2-го и 3-го лечебных корпусов, Леонидовской лестницы. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, обновлена инфраструктура.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, в аварийной части здравницы уже провели первоочередные работы.

Санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске был построен 84 года назад и является памятником архитектуры.

Ранее сообщалось, что дополнительные деньги выделят на проекты в области ЖКХ на Ставрополье.