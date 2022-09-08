На Ставрополье за прошедший день от коронавируса выздоровели 590 человек

За прошедший день на Ставрополье 590 человек выздоровели от коронавируса. Уровень заболеваемости практически не изменился, летальных исходов обнаружено не было. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно данным главы региона, за 7 сентября коронавирусом заболели 739 человек, а выздоровели – 590. Первый компонент вакцины за сутки получили 3 452 человека, а второй – 1 468. Также заболели 175 детей: никому из них не понадобилось амбулаторное лечение или госпитализация.

Глава региона в очередной раз напоминает о мерах эпидпрофилактики и необходимости прохождения ревакцинации: «Будьте здоровы и берегите себя», – заканчивает сообщение губернатор.

Также 7 сентября Роспотребнадзор сообщил данные по самым неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Только в городе Лермонтов не нашли следов заражения коронавирусом.