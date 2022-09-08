Во Владикавказе задержан обвиняемый в убийстве 2001 года

Во Владикавказе сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в убийстве, совершенное в 2001 году. Преступник был объявлен в межгосударственный розыск за совершение особо тяжкого преступления. Комментарий дала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщается, еще в 2001 году в Цхинвале злоумышленник из личной неприязни выстрелил из пистолета в голову своему 22-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемый прятался от правоохранительных органов на территории Краснодарского края и Республики Северная Осетия – Алания, а также постоянно менял номера телефонов.

В результате оперативники уголовного розыска МВД России, Краснодарского края и республики Северная Осетия – Алания нашли, задержали преступника и доставили в дежурную часть полиции.

— Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на территорию Республики Южная Осетия для привлечения его к уголовной ответственности за преступление, совершенное более 20 лет назад, – отметила Ирина Волк.